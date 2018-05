Una serie tv su Diego Armando Maradona: sarà girata anche a Napoli

Amazon Prime Video ha annunciato la prossima realizzazione di una serie tv su Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi. La serie sarà prodotta da BTF Media, una produzione internazionale: il titolo non è ancora stato scelto ma si sa che la serie tv racconterà la vita del campione argentino attraverso gli esordi in patria, il trasferimento a Barcellona e poi gli emozionanti anni napoletani, con la contemporanea vittoria del mondiale 1986. Alcuni episodi saranno interamente girati a Napoli.

"Ci sono pochi sportivi al mondo noti come Maradona. Siamo entusiasti di accompagnare i clienti Prime in questo incredibile viaggio", dichiara Brad Beale di Amazone Prime. Francisco Cordero, co-fondatore di BTF Media: "La storia esplorerà gli aspetti meno conosciuti della vita di Diego, non solo gli episodi sportivi ma anche e soprattutto umani".