Sul lungomare si gira una fiction su Maradona: le foto

Si gira in questi giorni, anche sul lungomare napoletano, la serie tv 'Maradona, sueno bendito'. Prodotta da Amazon, la serie tv racconta le gesta del Pibe de Oro. Dopo le prime riprese in via Generale Orsini e al San Paolo, la troupe si è ora spostata sul lungomare di via Caracciolo. In questi minuti il set è allestito all'interno di un noto night club napoletano.

Le riprese in città dovrebbero durare 40 giorni circa. Maradona è interpretato da tre attori diversi (a seconda del periodo storico): Nicolas Goldshmidt, Nazareno Casero e Juan Palomino. La regia degli episodi argentini è di Alejandro Aimetta. La serie tv dovrebbe essere trasmessa su Amazon Prime nel 2020.