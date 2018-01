Serena Rossi a Sanremo con Renzo Rubino: l'annuncio sui social

Serena Rossi sarà sul palco del Festival di Sanremo insieme a Renzo Rubino nella serata dei duetti. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, cantante e conduttrice napoletana sui suoi profili ufficiali social.

"Ci sono occasioni in cui 'custodire' un segreto non è facile. Fremevo per dirvelo e se siete stati attenti alle mie Instagram stories avrete visto foto di fiori, del 'rubino rosso'… I segni di un sogno che tiro fuori dal cassetto: salire su un treno, destinazione Sanremo2018! Avrò l’onore di accompagnare Renzo Rubino nella serata dei duetti del Festival di Sanremo! Insieme alla felicità e alla fifa, porterò tutti con me", scrive Serena.