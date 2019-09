Serena Rossi con Andrea Bocelli in prima serata sulla Rai: l'evento

Ci sarà Serena Rossi insieme ad Andrea Bocelli sul palco del Teatro del Silenzio per la terza edizione di "Ali di Libertà", l'evento benefico organizzato dalla Andrea Bocelli Foundation per raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino, resa inagibile dal terremoto del 2016.

La serata dedicata all'opera lirica, che vedrà sul palco tanti prestigiosi ospiti internazionali, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 sabato 14 settembre.