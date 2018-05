Serena Autieri: "Cerco a Napoli le voci per Sanremo"

Parte da Napoli la caccia a talenti emergenti che possarno arrivare sul palco dell'Ariston. Area Sanremo comincia dal capoluogo partenopeo il tuor che toccherà i vari angoli della Penisola. Un contest che punta a selezionare due arstisti emergenti che possano prendere parte al Festival della canzone italiana a febbraio, nella sezione nuove proposte.

Il talent è stato presentato questa mattina al Teatro Politeama e a presiedere la giuria è Seran Autieri. Con lei, l'ideatore Enrico Griselli, della Engage produzioni, e il presidente della Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo Maurizio Caridi. Area Sanremo è l'unico contest ufficiale per arrivare nella città dei fiori. Iscriversi non costa nulla e non è necessario appartenere a un'etichetta discografica: "Napoli è una fucina di talenti - afferma Serena Autieri - e sono felice di poter consigliare questi giovani artisti. Area Sanremo non finisce con il contest per la partecipazione al Festival, ma vuole essere un percorso che segue l'artista anche dopo e anche se fallisce l'ingresso al Festival".

Ulteriori informazioni al sito www.areasanremotour.it