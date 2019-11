Uomini e Donne, il tronista napoletano viene rifiutato e perde il trono

Con una decisione a sorpresa - la cosiddetta 'scelta anticipata' - il modello Alessandro Zarino, tronista napoletano di Uomini e Donne, aveva indicato Veronica Burchiello tra le sue corteggiatrici. Tuttavia, nonostante il lungo corteggiamento, Veronica ha sorpreso tutti rifiutando l'uomo che aveva corteggiato e sostituendolo poi sul trono.

Numerosi le attestazioni di solidarietà dopo la delusione amorosa ricevuta da Zarino. Il modello ha poi risposto attraverso i social: "Diciamo che sto bene in questo momento. Sono stato abbastanza male quando mi si è posta la situazione, non credevo andasse a finire in quel modo. Però nella vita non ci possono essere solo si, in generale. Presto risponderà a tutte le vostre domande. Spero solo che la mia sincerità e onestà sia arrivata non a tutti, ma a qualcuno”