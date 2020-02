Sanremo 2020, Anastasio subito sul palco nella prima serata

Ci sarà anche Anastasio tra i 12 big che si esibiranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2020, la kermesse canora giunta alla sua 70esima edizione.

Oltre al rapper napoletano, tra i cantanti in gara più attesi, saranno sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale anche Achille Lauro, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

Prevista anche l'esibizione di quattro giovani delle Nuove Proposte come gli Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Tra gli ospiti della prima serata Emma, oltre alla presenza 'fissa' di Fiorello e Tiziano Ferro.

I FAVORITI SECONDO I 'BOOKIES'

Intanto i bookmakers continua a decretare Anastasio come favorito assoluto. L'artista di Meta di Sorrento con una quota di 4,50, stacca nettamente tutti gli altri. In seconda posizione - riporta Agimeg - c'è Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici, posizionato a quota 7,50. Al contendersi l’ultimo gradino del podio saranno Elodie, I Pinguini N.T. e Irene Grandi.