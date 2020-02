Sanremo 2020, la classifica della prima serata: Anastasio solo ottavo

Non inizia nel migliore dei modi il Festival di Sanremo per Anastasio. Il rapper napoletano, considerato alla vigilia come il grande favorito della 70esima edizione della kermesse canora, è solo ottavo dopo la prima classifica parziale, guidata da Le Vibrazioni.

Queste le posizioni dei 12 big che si sono esibiti nella serata inaugurale del Festival:

1 Le Vibrazioni

2 Elodie

3 Diodato

4 Irene Grandi

5 Marco Masini

6 Alberto Urso

7 Raphael Gualazzi

8 Anastasio

9 Achille Lauro

10 Rita Pavone

11 Riki

12 Bugo e Morgan