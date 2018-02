Sanremo 2018, la scaletta della terza serata: Avitabile e i The Kolors tornano sul palco

Tornano questa sera sul palco di Sanremo gli artisti napoletani. Enzo Avitabile con Peppe Servillo si esibirà come quarto campione in gara, mentre i The Kolors come penultimi.

Questo l'ordine di esibizione dei dieci 'big' in gara nella terza serata: Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Max Gazzè, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Noemi, The Kolors, Mario Biondi.