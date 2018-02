Sanremo 2018, la scaletta della seconda serata: Avitabile e i The Kolors non si esibiranno

Non ci saranno artisti napoletani in scaletta nella seconda serata di Sanremo 2018. Sia Enzo Avitabile con Peppe Servillo che i The Kolors, infatti, torneranno sul palco dell'Ariston giovedì sera.

Ci sarà, invece, un altro napoletano, il Maestro Beppe Vessicchio, accolto con un boato della platea nella serata inaugurale e idolatrato dal web.

Nella serata di mercoledì protagonisti tra i Campioni saranno Annalisa ("Il mondo prima di te"), Red Canzian ("Ognuno ha il suo racconto"), Decibel ("Lettera dal Duca"), Diodato e Roy Paci ("Adesso"), Elio e le Storie Tese ("Arrivedorci"), Ermal Meta e Fabrizio Moro ("Non mi avete fatto niente"), Ron ("Almeno pensami"), Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico ("Imparare ad amarsi"), Le Vibrazioni ("Così sbagliato") e Nina Zilli ("Senza appartenere").

Comincia anche la gara delle Nuove Proposte, con i primi quattro cantanti: Lorenzo Baglioni ("Il congiuntivo"), Alice Caioli ("Specchi rotti"), Giulia Casieri ("Come stai") e Mirkoeilcane ("Stiamo tutti bene").

Gli ospiti saranno invece Sting Con Shaggy, Biagio Antonacci, Il Volo, Pippo Baudo, Franca Leosini, Mago Forrest, Roberto Vecchioni.