Sanremo 2018, le quote: i "The Kolors" tra i favoriti

Ci sono anche i "The Kolors" tra i più accreditati per la vittoria finale a Sanremo 2018. E' quanto emerge dalle quote Snai sul 68esimo Festival della Canzone italiana.

Il gruppo napoletano è sesto in lavagna a 12,00, alle spalle della coppia Ermal Meta-Fabrizio Moro (2,75), Ron (4,50), Max Gazzè (8,00), Noemi (10,00) e Mario Biondi (10,00).

Più staccati, invece, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, a quota 25,00.