Sanremo 2018, programma della quarta serata: Tullio De Piscopo e Nigiotti con The Kolors

È cominciato ieri il Festival di Sanremo edizione 2018. Convincenti le esibizioni di Peppe Servillo ed Enzo Avitabile e dei Kolors in gara con il brano "FRIDA (MAI, MAI, MAI)".

“Abbiamo sempre considerato il Festival come una manifestazione da rispettare e per questo non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di partecipare prima di avere una canzone in italiano che ci rispecchiasse a pieno” – dichiara il leader della band Stash – “Ora quel brano c'è e siamo felicissimi di poter salire su un palco così importante come quello dell'Ariston" . The Kolors hanno pubblicato nei mesi scorsi l’album “You”, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il ‘Trap God’ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.

Gli ospiti che accompagneranno i The Kolors nella quarta serata di venerdì 9 febbraio saranno Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti. “Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti li abbiamo scelti non solo per il loro nome, ma perché sono grandi musicisti e la loro partecipazione è assolutamente funzionale al brano dove la ritmica è molto presente e loro riescono a valorizzare ancora di più la canzone. Tullio è anche un nostro maestro da prima del periodo The Kolors ed Enrico Nigiotti lo consideriamo un artista a 360°”. The Kolors sono Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth). Dopo aver vinto “Amici” nel 2015 pubblicano l’album “OUT” (Baraonda/Artist First) che, trainato dalla hit Everytime, sale subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive, segnando un record nella storia della musica italiana, e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute. Nel 2017 The Kolors sono tornati con l’ album “YOU” (Baraonda/Artist First) che vede la partecipazione di star internazionali del calibro di Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.