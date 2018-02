Sanremo 2018, i direttori d'orchestra napoletani

Non solo artisti come Enzo Avitabile e i The Kolors. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno anche dei valenti direttori d'orchestra napoletani per Sanremo 2018.

A guidare la 'truppa partenopea' c'è il veterano Beppe Vessicchio, che dirigerà Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Ron.

Pino Perris, invece, dirigerà Annalisa, mentre Umberto Iervolino dirigerà Mudimbi tra le Nuove Proposte.