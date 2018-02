Sanremo 2018, classifica prima serata: Avitabile in zona 'rossa', The Kolors in quella 'gialla'

Al termine della prima serata di Sanremo 2018 è stato svelato il voto della giuria demoscopica, che incide per il 30%. I 20 Campioni sono stati suddivisi in tre zone: la blu (alta), la gialla (media) e la rossa (bassa).

Per quanto riguarda gli artisti napoletani in gara, i The Kolors sono stati collocati nella fascia 'gialla' (media), mentre Enzo Avitabile e Peppe Servillo sono finiti nella fascia 'rossa' (bassa).