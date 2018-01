Sanremo 2018, i 'Casa Surace' voce social del Festival

I ‘Casa Surace’, fenomeno social dell’ultimo anno, saranno il volto dell’attività digitale di Rai1 per l’imminente Festival di Sanremo.

Il gruppo, che oggi ‘piace’ a 1.414.631 persone su Facebook ed è seguito da 1.457.056 (234.000 i followers su Istagram) sarà il protagonista delle interviste ai cantanti nel Forte di Santa Tecla-Radio2 in the Club che verranno proposte in diretta su Facebook ogni pomeriggio tra il 6 e l’11 febbraio dalla ‘Social Room’ allestita per l’occasione.

Nel corso della settimana del Festival, la giovane compagine comica napoletana produrrà in esclusiva per RaiPlay alcune clip giornaliere per raccontare l’atmosfera della città dei fiori nei giorni della kermesse canora riproducendo un format che si è dimostrato ampiamente vincente lo scorso anno.

Le interviste saranno diverse da tutte le altre, data la predominanza delle domande che verranno ogni giorno dai followers dei profili di Rai1 e del Festival di Sanremo così, durante i live pomeridiani, si potranno porre domande in diretta ai cantanti presenti “mediate” dalla simpatia trasversale dei ‘Casa Surace’.

Unendo il mondo meridionale a quello settentrionale, sempre in chiave leggera e ironica, il gruppo racconterà l’unità nazionale che si crea durante il Festival di Sanremo.