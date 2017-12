Toto Sanremo 2018, spuntano i primi nomi: due napoletani tra i ‘big’?

Potrebbero esserci anche i napoletani Lele, vincitore delle Nuove Proposte nel 2017, e i The Kolors nella lista dei ‘big’ per Sanremo 2018, che sarà ufficializzata il prossimo 15 dicembre.

Il toto-nomi impazza già da qualche settimana e nei giorni scorsi anche l’Ansa ha ipotizzato una rosa di possibili partecipanti.

Oltre a Lele e The Kolors, dunque, in lizza per un posto all’Ariston potrebbero esserci anche, tra gli altri, Luca Barbarossa, Marco Carta, Red Canzian, Federico Zampaglione, Le Vibrazioni, Annalisa, The Giornalisti, Morgan e Giuliano Palma.