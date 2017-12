Sanremo 2018, Enzo Avitabile e i The Kolors tra i 20 'big' in gara

Ci saranno anche i napoletani Enzo Avitabile (in coppia con Peppe Servillo) e i The Kolors tra i 20 'big' che saranno protagonisti dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio.

I nomi sono stati annunciati nel corso di "Sarà Sanremo". Questi i nomi degli altri partecipanti già svelati, oltre a Enzo Avitabile e Peppe Servillo e ai The Kolors: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, i Decibel.