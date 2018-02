Gigi&Ross, Pasquale Palma, Denise Capezza in "San Valentino Stories", il trailer ufficiale

Il trailer di San Valentino Stories, un film di Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato, d a un’idea di Alessandro Siani. Con Gigi e Ross, Denise Capezza, Pasquale Palma, Noemi Sales, Giovanni Buselli, Elena Sotgiu. Dal 14 febbraio al cinema. E' un lungometraggio in tre episodi. Un solo film dove protagonista è l’amore raccontato in diversi modi, dove la città di Napoli e il suo mare, contaminano le storie e i suoi protagonisti. Prendendo spunto dalla grande tradizione Italiana dei film a episodi nasce l’idea di questo lavoro, una commedia brillante, che avrà come sfondo Napoli con le sue bellezze e le sue contraddizioni.