Denise Capezza: "In San Valentino Stories scoprirete un'altra me"

Per la rubrica NapoliTalk abbiamo ospitato in redazione l'attrice Denise Capezza. Dal 14 febbraio, Palma sarà nelle sale cinematografiche con San Valentino Stories, un lungometraggio in tre episodi, nato da un'idea di Alessandro Siani, diretto da tre giovani registi napoletani emergenti Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato, che per il loro debutto si cimentano in tre differenti storie d’amore. Nel cast anche, tra gli altri, Gigi&Ross e Pasquale Palma.

L'attrice, nota al grande pubblico per l'interpretazione di Marinella nella serie Gomorra, ha raccontato dei suoi sogni nel cassetto e di progetti passati e futuri. E sull'amore....