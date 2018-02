Denise Capezza, Gigi&Ross e Pasquale Palma in "San Valentino stories"

San Valentino Stories è un lungometraggio in tre episodi, diretti da tre giovani registi napoletani emergenti: Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato, che per il loro debutto si cimentano in tre differenti storie d’amore. C’è chi dice che Napoli è la città dell'amore, sospesa tra leggenda e realtà: nasce da questi presupposti l’idea del produttore Alessandro Siani che ha pensato tre storie, tre visioni differenti, per tre giovani registi. Un solo film dove protagonista è l’amore raccontato in diversi modi, dove la città di Napoli e il suo mare, contaminano le storie e i suoi protagonisti. Prendendo spunto dalla grande tradizione italiana dei film a episodi nasce l’idea di questo lavoro, una commedia brillante, che avrà come sfondo Napoli con le sue bellezze e le sue contraddizioni.

, nel primo episodio, è un cattolico sfegatato e molto praticante, che si innamora di Chiara (), una buddhista convinta. Nell'episodio successivointerpreta Antonio, giovane recluso nel carcere minorile di Nisida. Antonio decide di frequentare un corso in pasticceria per amore di Anastasia (). Nel terzo episodiointerpretano due amici che, per una stramba coincidenza, vengono entrambi puntualmente lasciati il giorno di San Valentino dalla rispettiva fidanzata.