Salvatore e Silvia da Pianura a C'è posta per te: storia senza lieto fine

Una storia strappalacrime, e senza lieto fine, ha visto per protagonisti due napoletani nel corso della trasmissione C'è posta per te di Maria De Filippi.

Si tratta di Salvatore e Silvia, due ragazzi di Pianura. Erano fidanzati da 5 anni, dovevano sposarsi, quando qualcosa non è andato per il verso giusto: Silvia ha dovuto trasferirsi a Frosinone per lavoro e in quella pausa durata un anno e mezzo il ragazzo l'ha tradita.

Una storia parallela, poi venuta a galla, che la giovane fidanzata non ha potuto accettare. Salvatore si è quindi pentito e ha provato ad usare la trasmissione Mediaset per riappacificarsi. “Io l’amo ancora – ha spiegato a Maria – e credo che anche lei tiene a me. Ho fatto un errore e voglio riparare”.

Le ha portato tutte le foto e i messaggi che si sono scambiati nel corso del tempo. Ma Silvia è rimasta irremovibile: con le lacrime agli occhi ha deciso di non aprire la busta e di chiudere per sempre con il suo ex.