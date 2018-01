Salvatore Esposito, da Gomorra a "Taxxi 5" di Luc Besson

Salvatore Esposito, dopo il successo di Gomorra, sarà nel cast di Taxxi 5 di Luc Besson. Ad annunciarlo è proprio l'attore sulla propria pagina Facebook: " Sarei il cattivo di Taxxi 5 con Franck Gastambide e Malik Bentalha!!! Grazie Luc Besson".

Il noto regista francese Luc Besson è conosciuto per aver diretto film come Nikita, Il quinto elemento e Giovanna D’Arco, per citare solo i film più noti. Grande soddisfazione dunque per l'attore napoletano, che interpreta in Gomorra il personaggio dello spietato Genny Savastano.