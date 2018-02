Salvatore Esposito torna al cinema con 'Taxxi 5' di Luc Besson: la data

Salvatore Esposito tornerà al cinema l'undici aprile, fra due mesi circa, con un nuovo capitolo, il quinto, della saga di 'Taxxi', diretto da Luc Besson. Ad annunciare la data dell'uscita nelle sale è stato lo stesso attore napoletano, che vive un momento d'oro e ha festeggiato ieri il 32esimo compleanno. Con un post su Instagram e una foto che vi riproponiamo, il protagonista della serie Gomorra ha scritto: "Taxi 5 is coming soon!" ("Taxi 5 è in uscita!").