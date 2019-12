Tv, ottimi ascolti per l'esordio di "Salemme… il bello della diretta"

Ottimo esordio di ascolti per "Salemme… il bello della diretta", in onda mercoledì sera in prima serata su Rai 2.

La commedia "Di mamma ce n’è una sola", il primo dei tre spettacoli che Vincenzo Salemme porta in scena in diretta dall’auditorium Scarlatti della Rai di Napoli, ha appassionato 1 milione 753mila telespettatori, pari al 7.7 di share.

Solo in Campania lo share ha toccato il 24.1 del pubblico televisivo.