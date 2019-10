Rosario Miraggio sull'Isola dei Famosi? Le voci si fanno insistenti

Secondo il settimanale Oggi, Rosario Miraggio, noto cantante napoletano, potrebbe partecipare alla prossima edizione de 'L'isola dei Famosi', sui canali Mediaset. Il reality show - che si svolge su un'isoletta dell'Honduras - andrà in onda nel 2020. Il settimanale riporta la notizia sotto forma di dubbio: Miraggio, 33 anni, potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip.

L'ultima edizione de L'isola dei famosi fu vinta proprio da un napoletano, dal judoka Marco Maddaloni, che in finale trionfò sull'ex gieffina Marina La Rosa. Maddaloni aveva peraltro già vinto in un altro reality show, 'Pechino express', in onda sui canali Rai, dove partecipò in coppia con Massimiliano Rosolino.