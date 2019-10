Germano Bellavia ritorna al cinema con 'Ritorno al crimine': "Emozionato"

"Grazie a Massimiliano Bruno per la grande opportunità, a Marco Giallini per essere Marco Giallini, ad Alessandro Gassmann per la sua professionalità, a tutti coloro che mi hanno fatto sentire importante per il mio ritorno al cimine in 'Ritorno al crimine'. Mi avete fatto commuovere alla fine con quell'applauso. Emozioni forti, cuore per aria". Così Germano Bellavia, noto per il ruolo di Guido in 'Un Posto al Sole', annuncia la sua partecipazione a 'Ritorno al Crimine', film diretto da Massimiliano Bruno, sequel di 'Non ci resta che il crimine'.

Il film è in lavorazione a Napoli, e sul set è arrivato anche il sindaco Luigi de Magistris. Germano Bellavia ha recitato in 'Pacco, doppio pacco e contropaccotto' di Nanni Loy (1993) e ha preso parte, in anni recenti, a Mozzarella Stories di De Angelis (2011) e Sodoma, l'altra faccia di Gomorra (2013, firmato da Vincenzo Pirozzi).