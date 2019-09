Si gira a Napoli la serie Amazon su Maradona

Tocca anche Napoli la produzione di Sueno Bendito, la serie tv su Diego Armando Maradona distriuita da Amazon Video. Le riprese si sono svolte in piazza Matteotti, davanti alla posta centrale. L'annuncio della serie era stato dato già a metà 2018, ma si tratta di una produzione complessa che tocca quattro nazioni differenti per ripercorrere la vita sportiva e non del campione argentino.

Probabilmente, lo show andrà in onda nel 2020. Quattro gli attori scelti per interpretare Maradona nelle diverse fasi della vita: Nazareno Casero, Juan Palomino, Nicolas Goldschmidt. La serie ripercorrerà le gesta di Diego dai giorni della sua infanzia ai successi con il Napoli, passando per il trionfo mondiale.