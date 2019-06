Ischia diventa set de "L'Amica Geniale" parte seconda

Ischia si prepara ad accogliere la produzione della serie tv 'Storia del nuovo cognome', sequel de 'L'amica geniale'. In queste ore cominceranno le riprese e il set di Forio d'Ischia è stato decorato e riportato agli anni '60, come già avvenuto nel centro storico di Napoli. Poi la produzione si sposterà a Ischia Ponte. Manifesti e insegne d'epoca, ceste di vimini per i pescivendoli. Saranno due gli episodi ambientati a Ischia, che prevedono la partecipazione di molte comparse locali.

(foto Instagram Ischia Ponte / elemoire)



