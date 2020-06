Luca Abete nel campo rom di Giugliano: bambini vivono tra i rifiuti

Ancora un servizio dell'inviato di Striscia la notizia, Luca Abete sul problema dei rifiuti. Questa volta ha fatto visita a un campo rom dove avvengono questi scarichi e dove vivono decine di bambini. Il servizio andato in onda su Canale 5, è stato ambientato a Giugliano in Campania dove ci sono storici insediamenti nomadi.

Il post di Luca Abete

“Non è possibile vedere decine di BAMBINI abituati ormai a vivere tra i RIFIUTI e soprattutto fare discorsi inquietanti come quelli che vi abbiamo mostrato stasera. Molti abitanti del campo sono analfabeti, alcuni sono agli arresti domiciliari ma hanno una baracca non una casa! Manca l’acqua potabile, l’energia elettrica arriva da generatori a carburante e molte auto sono senza assicurazione! Insomma un mondo parallelo dove non esistono doveri, ma vengono anche ignorati i diritti che andrebbero garantiti a costoro che sono italiani a tutti gli effetti!”.