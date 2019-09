La napoletana Francesca Pace tra i concorrenti del nuovo reality de La7D

L'appuntamento è fissato per il 22 settembre: in "Vado a vivere in montagna", nuovo reality in onda su La7D tutte le domeniche alle 18.50, vedrà tra i protagonisti la foodblogger e influencer napoletana Francesca Pace.

Il nuovo format televisivo “Vado a vivere in montagna”, nato dalla collaborazione tra Cairo editore e Bergader, importante azienda nel settore caseario, vedrà otto foodblogger alle prese con la dura vita montana.

Francesca Pace, fondatrice del blog omonimo, insieme ai suoi compagni d’avventura si metterà alla prova in sfide ad alta quota sotto la guida del conduttore, ovvero lo chef stellato Riccardo De Prà.

“Ho voluto partecipare alle selezioni per mettermi alla prova in un territorio, quello montano, che conosco poco - racconta Pace - Ho sempre avuto grande rispetto per la natura e la montagna, ma non sono contesti che frequento abitualmente. Questa splendida esperienza mi ha permesso di imparare il vero significato della vita in questo luogo: duro lavoro, collaborazione e grandi soddisfazioni”.