Iene, Raffaella Fico faccia a faccia con il suo haters: "Dimmi in faccia che sono una putt..."

Raffaella Fico protagonista del servizio delle Iene di Mary Sarnataro. La showgirl ha incontrato il suo haters social, che l'ha tempestata di offese e insulti in questi anni su Facebook. "Ora dimmelo in faccia se hai il coraggio che sono una putt... Perchè tanto odio, che ti ho fatto". Sono alcune delle domande, che Raffaella Fico ha posto all'haters, attirato con un pretesto in studio. Il giovane visibilmente imbarazzato si è scusato e inginocchiato al cospetto della showgirl, promettendo di pensarci due volte la prossima volta prima di offendere qualcuno su Facebook.