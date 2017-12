Natale da Chef: il cast al "Vesuvio". Boldi: "Screzi con De Laurentis? Siamo fratelli"

Il cast di "Natale da Chef" ha presentato il nuovo cinepanettone di Neri Parenti all'Hotel Vesuvio di Napoli. Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Dario Bandiera, Enzo Salvi e Barbara Foria hanno raccontato la pellicola ai nostri microfoni. E sulla querelle con Aurelio De Laurentis per la compresenza in sala di "Supervacanze di Natale", Massimo Boldi afferma: "Siamo come fratelli, anche in famiglia possono esserci screzi, ma l'amicizia tra noi è sacra".