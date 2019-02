De Martino, Paolantoni, Schettino, Izzo: nasce il nuovo Made in Sud

Ci sarà anche qualche vecchio e amatissimo volto della comicità napoletana per il rilancio di Made in Sud, che torna in palinsesto dopo due anni. Dal 4 marzo, su Raidue, torneranno i tormentoni dei comici meridionali, guidati dalla veterana Fatima Trotta e dalla new entry Stefano De Martino, al debutto nel ruolo di conduttore.

Nel centro di produzione Rai di Napoli, è stato presentato il cast, che oltre a nomi che hanno già fatto parte della scuderia, come gli Arteteca, Gino Fastidio e Paolo Caiazzo, vedrà l'ingresso anche di nomi che hanno fatto la storia dell'intrattenimento partenopeo: Francesco Paolantoni, Simone Schettino, Biagio Izzo e Antonio D'Ausilio. Biagio Izzo, così come Elisabetta Gregoraci, preparerà delle incursioni, azioni di distrurbo verso conduttori e comici.

Nuova formula e nuova scenorafia, per ritrovare la linfa delle prime edizioni: "Torniamo con grande energia - afferma Fatima Trotta - Sono stata la prima a credere in questo progetto, che può dare ancora tantissimo ai telespettatori". Entusiasta il direttore di Rai 2, Carlo Freccero: "Sono molto fiducioso del successo della nuova edizione, perché Napoli e comicità è un binomio inscindibile". Francesco Paolantoni e Antonio D'Ausilio saranno, sul palco, padre e figlio: "Sono contento di entrare in questa famiglia - racconta Paolantoni - io, Schettino e Izzo alziamo un po' l'età media ma faremo grandi cose".

Il segreto della longevità di Made in Sud lo svela Stefano De Martino: "In tv funzionano le cose autentiche e questa trasmissione lo è. Non ho mai visto come in questo caso tanti artisti sostenersi l'un l'altro, senza inutili competizioni".