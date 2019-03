Gomorra 4, presentata la nuova stagione. Azzurra: "Con Genny un nuovo business"

Presentata lunedì mattina a Roma la quarta stagione di 'Gomorra', al via su Sky Atlantic da venerdì 29 marzo. Cast al completo al cinema The Space di Piazza della Repubblica per la proiezione in anteprima del primo dei 12 nuovi episodi, diretti da un team di 5 registi: Francesca Comencini, Enrico Rosati, Ciro Visco, Claudio Cupellini e Marco D'Amore, che dopo 3 stagioni da protagonista seppellisce i panni di Ciro e passa dietro la macchina da presa, firmando gli episodi 5 e 6.

Riflettori puntati su Genny (Salvatore Esposito), unico superstite della dinastia dei Savastano, che dopo aver cambiato pelle innumerevoli volte è pronto a mettersi ancora in gioco insieme a sua moglie Azzurra (Ivana Lotito), con una famiglia da proteggere e un business da rifondare, provando a defilarsi dal mondo in cui suo padre lo ha fatto crescere. I suoi affari a Napoli sono affidati a Patrizia (Cristiana Dell'Anna), che dopo aver ucciso Scianel è entrata tra le fila del clan Savastano. Lei e Genny, per mantenere la pace, faranno affidamento sui Levante, un ramo della famiglia legato a Donna Imma. Intanto Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna), dopo aver consolidato la loro posizione nel controllo del centro di Napoli, si trovano ad affrontare nuovi ostacoli. A fare da sfondo in questa nuova stagione non solo Napoli ma anche Bologna, Reggio Emilia e Londra.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ai microfoni di Today.it Ivana Lotito parla dell'evoluzione del suo personaggio e di come sarà sempre più forte il legame con Genny: "Insieme intraprenderanno un nuovo percorso e una nuova idea di business, ancora più solidi e complici". Sul successo di 'Gomorra' l'attrice non ha dubbi, dovuto alla "grande onestà, applicata dalla scrittura alla regia" e alla "forte caratterizzazione di ognuno dei personaggi" e al loro "profondo scavo interiore".

Com'è andata con l'ex collega Marco D'Amore dietro la macchina da presa? "Benissimo - ha spiegato - È stato un grande privilegio. Chiaramente aveva un vantaggio in più, sapere come ci si sente dall'altra parte. Poi è anche un amico, una persona che ti conosce e sa quali sono i tuoi punti di forza e come valorizzarli". Ora non resta che il debutto e "ripigliass' tutt' chell che è 'o loro".