Violenza in Un Posto al Sole, Fabio De Caro risponde alle polemiche

Sta facendo discutere la scena di Un Posto al Sole andata in onda ieri, in cui la new entry Gaetano Prisco (interpretato da Fabio De Caro, il Malammore di Gomorra) picchia violentemente un barista per imporgli il pagamento del pizzo.

Sangue e violenza come forse non si sono mai visti nella soap Rai, con strascico di critiche conseguenti. De Caro ha risposto attraverso la sua pagina social: "Tutti sconvolti a un posto al sole, volevano tutti il solito lieto fine per poter dire ai figli che viviamo in un mondo perfetto tutto rose e fiori e per potere andare a letto tranquilli. Ipocrisia totale. Intanto tutti parlano di noi e io sono contento di avere contribuito al coraggio di un posto al sole. Siamo nel 2018 oramai",

"Da domani devono stare tutti attenti a un posto al sole – ha aggiunto l'attore – porto un po' di scompiglio anche li".