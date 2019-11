Un Posto al Sole cambia orario: l'annuncio dai canali ufficiali della soap

Questa sera (venerdì 15 novembre) Un Posto al Sole non andrà in onda su RaiTre, come di consueto, alle 20:45 ma alle 20:35, dieci minuti prima. La decisione è stata comunicata attraverso i canali social della popolare soap opera ambientata a Napoli.

Alla fine della soap andrà in onda, su RaiTre, il film "La tenerezza", diretto da Gianni Amelio, con Elio Germano e Micaela Ramazzotti, ambientato a Napoli.