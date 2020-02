Alberto Palladini aggredito nell'ultima puntata di Un Posto al Sole, fan raggelati

Ha avuto risvolti inattesi la storia di Alberto Palladini, storico personaggio di Un Posto al Sole, interpretato da Maurizio Aiello. Ieri l'attore partenopeo aveva preannunciato una puntata con i fiocchi ("Altro che Gomorra") e in effetti in molti sono rimasti senza parole dopo aver visto la scena di un'aggressione ai danni di Palladini.

Un cambio di registro che, però, non a tutti è piaciuto. Alcuni commenti negativi sono arrivati sulla pagina facebook di 'Un posto al Sole': "Un orrore questa evoluzione del personaggio di Alberto. Ha un carattere discutibile ma non è giusto trattare così uno dei pilastri della serie", si legge. Oppure: "Non mi aspettavo una scena così crudele, troppa cattiveria".

C'è anche chi ha invece premiato la scelta degli autori: "Finalmente un po' di buona e sana violenza. Con tutto quel buonismo mi era venuto il diabete", scrive uno spettatore. "Chi segue Upas da tempo sa che tratta sempre argomenti vicini alla realtà, così è anche per le storie di camorra o di violenza".