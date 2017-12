Striscia La Notizia: "Porta Nolana, il Bronx di Napoli"

"Porta Nolana off limits persino per i napoletani". Questa la denuncia di Luca Abete in un video per Striscia La Notizia. Il reporter di Striscia mette in luce come la storica porta che conduceva da Napoli in direzione Nola, eretta nel XV secolo e inglobata tra le due torri di piperno della Fede e della Speranza, sia presa d'assalto da venditori di roba usata, senza licenze, spesso recuperata dai rifiuti e versi nel degrado e nella mancanza di sicurezza più assoluti. L'abbigliamento non è l'unica merce rintracciabile, ci sono telefonini di ultima generazione e motorini senza targa e senza libretto a soli 200 euro.

Un vero mercato dell'abusivo che pullula di gente e si appoggia sui marciapiedi dove ormai le saracinesche dei negozi sono calate. I pochi negozianti che ancora resistono sono demoralizzati e rassegnati allo stato delle cose e spiegano che ormai non denunciano più perché i gestori del mercato della spazzatura e della ricettazione picchiano anche le forze dell'ordine.

Al già ampio quadro di degrado, bisogna aggiungere che la zona è frequentata anche da tossicodipendenti che lasciano le siringhe usate a terra. Tutto questo avviene alla luce del sole, durante il giorno. Di notte, complice la scarsa illuminazione, si trovano prostitute in ogni angolo.

Per gli esercenti della zona è un lento e inesorabile declino economico, addirittura un albergatore racconta che spesso i clienti, anche quelli che già hanno pagato, preferiscono andare via e cercare una nuova sistemazione. L'albergatore spiega anche che nessuno passa indenne dalle Forche Caudine di Porta Nolana, passando in zona, a due passi dalla stazione centrale a da Corso Umberto, ci si ritrova sempre alleggeriti del portafogli o del cellulare o scippati della borsa.

Le risse sono all'ordine del giorno ma, racconta ancora l'albergatore, "le forze dell'ordine quando arrivano sono colpite dal lancio di oggetti di ogni genere, dai rifiuti alle bottiglie, ai coltelli. Si perché qui sono quasi tutti armati". Anche la Polizia Municipale si tiene a debita distanza e alcuni agenti consigliano ai turisti che hanno paura di restare in zona, di spostarsi altrove.