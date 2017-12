Pomeriggio Cinque torna nel 2018. Ma Barbara D'Urso è già donna dell'anno

Stupore tra i tanti fan che, tra ieri e oggi, si sono sintonizzati nel pomeriggio su Canale 5. Il volto familiare di Barbara D'Urso ha lasciato spazio a un film d'amore. La trasmissione 'Pomeriggio cinque', più volte record d'ascolti in questi anni, è stata infatti sospesa per circa tre settimane. Il motivo? Le ferie natalizie. Ai propri dipendenti Mediaset concede un lungo periodo di riposo. La popolare conduttrice ha dato appuntamento ai fan per l'otto gennaio, giorno in cui riprenderà il programma.



Intanto la D'Urso è stata eletta 'donna dell'anno' dal settimanale 'Oggi'. "Instancabile e imbattibile negli ascolti tv", queste le motivazioni. La conduttrice ha rilasciato anche una lunga intervista al settimanale, per celebrare questo suo magic moment. "Vorrei innamorarmi di un uomo che mi ami perdutamente", ha detto Barbara D'Urso. "Sono una donna irrisolta, non riesco a lasciarmi andare e a farmi corteggiare, mi sento ridicola alla mia età". Poi la rivelazione: "Con Canale 5 stiamo studiando un mio nuovo programma in prima serata".