De Magistris contro Saviano: "Racconta solo il brutto di Napoli"

"Bisogna raccontare il bello e il brutto di Napoli, così almeno quelli che sbagliano possono scegliere il bello. Noi, a differenza di Saviano, in questa città che amiamo ci stiamo tutti i giorni e ci sporchiamo le mani". Così Luigi de Magistris, a Radio Uno, commenta l'Orso d'argento ricevuto a Berlino dal film 'La paranza dei bambini'. "Questo film è un'opera d'arte e sono comunque contento abbia vinto a Berlino", aggiunge il sindaco di Napoli. "Mi dispiace solo la narrazione fatta intorno al film, durante le presentazioni. Non nego che a Napoli ci sia questa violenza, come in tante capitali mondiali. Ma Saviano non dice mai che negli ultimi tre anni Napoli è la città cresciuta di più in Italia in termini di cultura e turismo, allora sembra che a Napoli ci siano solo paranze di bambini".