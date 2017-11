Paolo Del Genio torna a TeleCapriSport

Cambio di emittente tv per Paolo Del Genio, che dopo nove anni torna a TeleCapriSport.

Il noto giornalista sportivo napoletano condurrà già questa sera, a partire dalle ore 20,00, il notiziario Campania Punto Sport "Speciale Napoli-Juventus". Tra gli argomenti affrontati nel corso del ricco speciale ci saranno le ultime novità sul big match del San Paolo, le probabili formazioni e il caso Higuain.

Prosegue, dunque, il rilancio di TCS-TeleCapriSport che dal alcuni mesi ha ripreso il cammino produttivo grazie a nuovi accordi, partnership e iniziative che mettono in pratica strategie editoriali in cantiere da diverso tempo, allo scopo di riaffermare la forza dell’emittente monotematica che ha fatto la storia delle tv locali nel mondo dello sport.

Nuove trasmissioni, poi, vedranno la presenza di Paolo Del Genio. Tornerà, infatti, “A Tutto Campo”, programma in diretta di approfondimento tecnico con la possibilità per i tifosi napoletani di telefonare in studio, a cui si affiancherà una nuova iniziativa editoriale con il programma “Tutto il Napoli minuto per minuto” dedicato completamente alla squadra azzurra con aggiornamenti e notizie dell’ultima ora. Prossimamente saranno resi noti orari e giorni di programmazione dei nuovi appuntamenti

“Come annunciato – spiega l’editore Costantino Federico – presentiamo le prime novità in palinsesto che precedono ulteriori iniziative già in cantiere per riaffermare quel punto di riferimento di tutti i tifosi, non solo del Napoli ma delle altre squadre campane, che ha reso TCS la tv di sport numero uno in Campania”.