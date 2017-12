Giorgio Panariello prende in giro Barbara D'Urso in diretta

Nell'ultima puntata di 'Panariello sotto l'albero' il comico toscano Giorgio Panariello ha ironizzato sulle luci che Barbara D'Urso utilizza nel suo programma 'Pomeriggio Cinque'. Impersonando Sirvano, Panariello ha acceso un televisore in diretta tv. Sullo schermo è apparsa Barbara D'Urso, e a quel punto Panariello/Sirvano ha spento l'apparecchio, dicendo: "Via, via. Quando appare lei in tv appaiono i raggi ultravioletti. Io la chiamerei Lampada D'Urso".



Una sottile ironia che avrà lasciato un sorriso sul volto della stessa conduttrice napoletana, notoriamente autoironica. Eppure la D'Urso può farsi forza semplicemente consultando i dati Auditel. Il suo programma 'Pomeriggio Cinque' è sempre il più visto nella fascia quotidiana d'appartenenza. E i suoi fan non vedono l'ora che ricominci, l'otto gennaio.