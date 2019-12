Un Posto al Sole, arriva un nuovo personaggio: Samuel Piccirillo

Debutterà questa sera (3 dicembre) un nuovo personaggio nella popolare soap opera napoletana Un Posto al Sole (in onda su RaiTre). Si tratta di Samuel Piccirillo. "Sarò nella fiction più longeva d'Italia, Un Posto al Sole. Si è realizzato un sogno davvero tanto importante per me. Grazie ai miei manager e a chi mi ha dato fiducia e la possibilità di realizzarlo", commenta Samuele Cavallo, l'attore che interpreta il personaggio.

Cavallo, attore e cantante, ha da poco pubblicato il singolo "Io e te". Nella soap il suo personaggio entra nel Caffè Vulcano per un ingaggio da cantante, ma viene invece assunto come aspirante aiuto cuoco. Seguirà una intrigante commedia degli equivoci, con un lieto finale per Cavallo-Piccirillo.