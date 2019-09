Gigi D'Alessio, arriva l'annuncio sui social: il nuovo album si intitolerà "Noi due"

Dopo lo straordinario successo dei tre concerti evento insieme a Nino D'Angelo all'Arena Flegrea di Napoli, Gigi D'Alessio regala un'altra gioia ai suoi fan. Il cantautore napoletano ha infatti anticipato sui suoi profili social il nome, la data di uscita e la copertina del suo nuovo album.

"Per ora vi posso solo dire tre cose: il nuovo album si intitola “NOI DUE”, uscirà il 18 ottobre e dal 27 settembre sarà disponibile in preorder. Per tutte le altre sorprese dovrete aspettare ancora qualche giorno… e dovrò aspettare anch’io, perché non vedo l’ora di raccontarvi tutto. Ed ecco a voi anche la copertina del nuovo disco, vi piace?", scrive Gigi su Instagram.