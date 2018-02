"Non ho l'età" su RaiTre: questa settimana un'anziana coppia di Trecase

Le storie di Luciano e Luciana, Ferruccio e Giovanna, Enzo e Anna, Luciano e Pina, Raffaele e Lina, saranno al centro della nuova settimana con 'Non ho l'età', il programma di Rai3 in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.20. 'Non ho l'età' racconta l'amore di alcune coppie over 70, e nella settimana che comincia lunedì 5 febbraio, la troupe del programma sarà anche a Trecase, provincia di Napoli. "Innamorarsi, amarsi e, sempre più spesso, persino sposarsi dopo i settant'anni non è più un tabù. In Italia l'amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo e inedito", si legge sul sito della trasmissione.