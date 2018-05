Grande Fratello, Nina Moric incontra Favoloso: "Abbiamo vissuto un dramma" /VIDEO

E' arrivato ieri sera il confronto tra Nina Moric e Luigi Fvaoloso nella casa del Grande Fratello. La modella è entrata nella casa più spiata d'Italia per incontrare il fidanzato napoletano, protagonista di una serie di comportamenti alquanto discutibili.

"Sono qui perché io voglio difendere la mia dignità perché in tutto questo tempo, mentre tu eri in casa e facevi i tuoi sporchi comodi, raccontavi cose della nostra vita privata. Cosa hai fatto? Chi sei? Io sto guardando una persona che non conosco, accusata di ingiuria, di falsità. Le bugie, le offese sui social e non. Da 4 anni vivo in una specie di incubo, un'ingiustizia giuridica, etica e morale. E' arrivata questa telefonata e tu hai sentito l'ultimo battito di nostro figlio. Dopo che ho perso due figli, io sono una donna, io sono una madre, il tuo concetto di amore è confuso. Dopo quattro anni hai deluso soltanto me, tu mi hai dato il colpo finale". Sono alcune delle parole di Nina Moric, culminate con la richiesta a Favoloso di uscire dalla casa.