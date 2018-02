Gelo su Napoli, le temperature scenderanno sotto gli 0 gradi

Il vento gelido Buran ha portato a Napoli e in provincia abbondanti nevicate, come non se ne vedevano da tempo. Il freddo dovrebbe continuare a imperversare a Napoli e in provincia sino a mercoledì. Secondo le ultime previsioni meteo, le temperature scenderanno sotto gli 0 gradi nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, con pericolo concreto di neve anche nel centro cittadino.

Forti disagi nella zona ospedaliera, a Marano e a Pianura nella mattinata del 26 febbraio.