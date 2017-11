I segreti di Napoli sotterranea in "Under Italy"

Napoli sotterranea è una tappa obbligata per l’archeologo Darius Arya in “Under Italy”, in onda mercoledì 22 novembre alle 20.15 su Rai5.

Scendere sotto Napoli significa compiere un viaggio nella storia lungo oltre 2000 anni, a 40 metri di profondità tra cunicoli, gallerie, cantine e cisterne, incontrando anche leggende vere e proprie, come lo Spirito del Monaciello, e storie di vita vissuta.

Arya va alla scoperta dei sotterranei partenopei: dalla Crypta Neapolitana alla Piscina Mirabilis, dai cunicoli di Napoli Sotterranea al teatro romano di Neapolis, dalla Galleria Borbonica con le sue infinite ramificazioni agli Ipogei Greci funerari e al Cimitero delle Fontanelle.

Un substrato ricco di storia, la riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere che vanno dall'epoca greco-romana a quella borbonica, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita grazie ad un sapiente lavoro nel ventre della città.