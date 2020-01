Il Napoli vince anche in tv: record d'ascolti per la gara di Coppa Italia

La partita di Coppa Italia, tra Napoli e Lazio, su Rai1, ha monopolizzato gli ascolti della prima serata di ieri. La gara - che ha visto gli azzurri vittoriosi approdare in semifinale - è stata vista da 5 milioni 679mila spettatori con il 21.54% di share.

Battuta su Canale 5 la seconda stagione del medical drama New Amsterdam, che ha raccolto 2 milioni 303mila spettatori pari all'11.84% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 5 milioni 176mila spettatori con il 19.01%, su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 736mila spettatori con il 6.46%.

Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1 milione 454mila spettatori con il 5.61% di share e da 1 milione 298mila spettatori con il 4.75% di share nella seconda parte. A livello generale, le reti Rai hanno vinto in prima serata con 10 milioni 248mila spettatori e uno share del 38.62%, contro gli 8 milioni 813mila e il 33.21% di Mediaset, e nell'intera giornata con 3 milioni 906mila e il 36.36% contro i 3 milioni 726mila spettatori e il 34.69% per l'azienda di Cologno Monzese che però è avanti in seconda serata con 4 milioni 388mila spettatori e il 37.67% (3 milioni 399mila spettatori e il 29.18% per Viale Mazzini).