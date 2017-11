Nancy Coppola, l'annuncio a Domenica Live: "Voglio provare la dieta Lemme"

Nancy Coppola ha deciso: vuole provare la tanto discussa "dieta Lemme", che ormai da mesi tiene banco in televisione e sui giornali. Ad annunciarlo è stata la stessa artista napoletana nel corso della trasmissione condotta da Barbara D'Urso "Domenica live", in onda su Canale 5.

"Siccome nella mia vita non sono abituata a fingere o credere a delle chiacchiere, ho proposto di mettermi in gioco facendo la dieta di Lemme ma solo per essere testimone e consapevole di ciò che dico", scrive la Coppola sulla sua pagina Facebook.